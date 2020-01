Avstrijska vlada za bolj povezan javni prevoz in več električnih avtomobilov

Dunaj, 4. januarja - Nova avstrijska vladna koalicija med ljudsko stranko (ÖVP) in Zelenimi si je na okoljskem področju po mnenju analitikov zastavila ambiciozne cilje. Na področju javnega prometa med drugim načrtuje cenejši in bolj povezan javni prevoz, javni sektor pa bo moral po načrtih do leta 2027 preiti na električna vozila.