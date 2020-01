Avstrijska vlada za ogljično nevtralnost do 2040

Dunaj, 2. januarja - Nova avstrijska vlada med ljudsko stranko (ÖVP) in Zelenimi si bo v prvi vrsti prizadevala, da bo Avstrija dosegla ogljično nevtralnost do leta 2040, deset let pred ciljem Evropske unije. Glavno vodilo nove vlade pod vodstvom kanclerja Sebastiana Kurza bo postala "ekologizacija".