Ciper, Grčija in Izrael podpisali sporazum za izgradnjo plinovoda

Atene, 2. januarja - Voditelji Cipra, Grčije in Izraela so danes v Atenah podpisali sporazum za izgradnjo načrtovanega plinovoda v Sredozemlju. Plinovod naj bi tekel od Izraela do Cipra, nato do Krete ter celinske Grčije. Od tam pa bi plinovod lahko pot nadaljeval še do Italije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.