Nikozija, 8. maja - Ciper, Izrael in Grčija nameravajo okrepiti sodelovanje, tako na področju gospodarstva kot obrambe, so danes sklenili predsednik Cipra Nikos Anastasiades ter premierja Izraela in Grčije, Benjamin Netanjahu in Aleksis Cipras. Do konca leta nameravajo tudi podpisati sporazum o sodelovanju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.