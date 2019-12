Rusija in Ukrajina dosegli nov dogovor o dobavi ruskega plina v Evropo

Kijev, 31. decembra - Rusija in Ukrajina sta v ponedeljek pozno zvečer sklenili nov dogovor, ki v naslednjih petih letih zagotavlja dobavo ruskega plina v Evropo prek Ukrajine, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz ruskega naftnega velikana Gazprom in urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.