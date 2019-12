Rusija in Ukrajina sklenili nov dogovor o tranzitu plina

Moskva, 21. decembra - Ob posredovanju EU sta se Rusija in Ukrajina dogovorili o besedilu nove pogodbe, ki ureja tranzit ruskega zemeljskega plina prek ukrajinskega ozemlja za oskrbo Evrope. Pogodba bo veljala za naslednjih pet let, a bodo količine manjše kot doslej, so danes sporočili iz ruskega plinskega monopolista, družbe Gazprom.