Most prek Krke na Brodu v Podbočju naj bi konec januarja odprli za lažja vozila

Podbočje, 30. decembra - Leseni most na Brodu v Podbočju, prek katerega je Direkcija RS za infrastrukturo zaradi odsluženosti avgusta omejila ves promet, krajani pa so primorani Krko prečkati prek dokaj oddaljenih mostov, so sredi meseca začeli prenavljati. Po podatkih direkcije naj bi ga začasno odprli konec januarja, je poročal Dolenjski list.