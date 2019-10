Neznanec v Podbočju zažgal lesen most čez Krko

Krško, 20. oktobra - Neznanec je davi v naselju Brod v Podbočju v Občini Krško z vnetljivo tekočino polil in zažgal lesen most čez reko Krko, ki je sicer zaprt za promet. Posredovali so gasilci, ki so pogasili ožji trak gorečega vozišča v dolžini okoli petdeset metrov, pa tudi goreče nosilne tramove, na spletni strani navaja Uprava RS za zaščito in reševanje.