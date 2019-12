Šarec za Planet TV med cilji za 2020 med drugim naštel premike na infrastrukturnih projektih

Ljubljana, 26. decembra - Premier Marjan Šarec je v pogovoru za Planet TV spregovoril o ciljih vlade za prihodnje leto. Naštel je priprave na predsedovanje 2021, ohranjanje stabilnosti javnih financ, poskus sprejetja ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in premik na infrastrukturnih projektih, kot so predor Karavanke, drugi tir in tretja razvojna os.