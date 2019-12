Ob prelomu leta: Odnosi med Slovenijo in Hrvaško še vedno na ledu

pripravil Mihael Šuštaršič

Ljubljana, 19. decembra - Odnosi med Slovenijo in Hrvaško so bili v iztekajočem se letu še vedno predvsem pod vtisom hrvaškega nespoštovanja arbitražne odločbe. Sodne bitke so že v teku, pri čemer je Slovenija prejšnji teden doživela hladen tuš, ki sicer (še) ni odločilen. Za razliko od Hrvaške je vse bolj izrazita tudi neenotnost v slovenski politiki.