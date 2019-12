Ob državnem prazniku v predsedniški palači skoraj tisoč obiskovalcev

Ljubljana, 26. decembra - Ob današnjem državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti, so v uradu predsednika republike Boruta Pahorja tradicionalno pripravili dan odprtih vrat. Predsedniško palačo je obiskalo blizu 1000 obiskovalcev, so sporočili iz urada. Pahor si je ob tej priložnosti zaželel, da bi enotnost izpred 29 let navdihnila tudi nove generacije.