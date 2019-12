Pahor: Slovenija ne potrebuje plebiscitarne enotnosti, potrebuje pa dialog in sodelovanje

Ljubljana, 23. decembra - Enotnost na plebiscitu je bila odločilna za ustanovitev države in njeno enotno vojaško obrambo, je na osrednji državni proslavi pred dnevom samostojnosti in enotnosti dejal predsednik republike Borut Pahor. Takšne enotnosti po njegovih besedah Slovenija danes ne potrebuje, potrebuje pa več dialoga in sodelovanja.