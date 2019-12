DZ podaljšal poseben obračun davka za ladjarje

Ljubljana, 19. decembra - DZ je danes sprejel novelo zakona o davku na tonažo, s katerim se za naslednjih deset let podaljšuje posebna ureditev, po kateri za ladjarje velja alternativna oblika plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb. Izjemo lahko uveljavljata le dva zavezanca, to sta Splošna plovba in njena hčerinska družba.