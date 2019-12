Dnevnik: Tožilstvo zahteva skoraj 40 let zapora za nekdanje vodstvo Hypa

Ljubljana, 24. decembra - Specializirano državno tožilstvo za štiri nekdanje člane vodstva bančne skupine Hypo zahteva 38 let zaporne kazni, stransko denarno kazen in odvzem premoženjske koristi, poroča današnji Dnevnik. Obtoženi so se v več let trajajočem sojenju zagovarjali kot nedolžni, obramba pa je večkrat neuspešno izločala predsednika sodnega senata.