Sojenje v zadevi Hypo se je vrnilo na začetek

Ljubljana, 26. marca - Sojenje v zadevi Hypo se je po več kot 60 opravljenih narokih in zaslišanih več kot 40 pričah danes začelo znova, saj je od zadnje uspešno izvedene obravnave poteklo več kot tri mesece. Znova so prebrali obtožnico za nekdanjega direktorja Hypo Leasinga Andreja Potočnika in nekdanjega direktorja Hypo Alpe Adria Consultance Andreja Oblaka.