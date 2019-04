Gazprom položil okoli 40 odstotkov cevi za plinovod Severni tok

Moskva, 13. aprila - Ruski energetski velikan Gazprom je do zdaj skupno položil nekaj manj kot 1000 kilometrov cevi za plinovod Severni tok 2, so ta teden sporočili iz družbe. To predstavlja okoli 40 odstotkov 1225 kilometrov dolgega dvocevnega plinovoda po dnu Baltika med Rusijo in Nemčijo, ki bo dopolnil že obstoječi plinovod Severni tok.