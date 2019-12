Trump o zelo dobrem pogovoru s Xijem, ta kritizira Washington

Washington, 21. decembra - Ameriški predsednik Donald Trump je v petek tvitnil, da je imel zelo dober telefonski pogovor s kitajskim kolegom Xi Jinpingom o trgovini in drugih temah. Kitajski mediji pa izpostavljajo, da mu je Xi izrazil nezadovoljstvo zaradi negativnih izjav in dejanj Washingtona glede Tajvana, Hongkonga, Ujgurov in Tibeta.