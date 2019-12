Optimizem zaradi umirjanja trgovinske vojne ponovno poskrbel za dober teden na Wall Streetu

New York, 21. decembra - Osrednji newyorški borzni indeksi so v petek sklenili že deseti teden rasti v zadnjih 11 tednih in tudi tokrat je imel največ zaslug za to optimizem spričo napredovanja delnega trgovinskega dogovora med ZDA in Kitajsko. Vsi trije osrednji indeksi so skozi teden podirali rekorde.