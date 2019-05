Končni rezultati potrdili prepričljivo zmago stranke indijskega premierja

New Delhi, 24. maja - Uradni rezultati splošnih volitev v Indiji so danes potrdili prepričljivo zmago stranke premierja Narendre Modija, ki bo tako državo vodil še pet let. Njegova hindujska nacionalistična stranka Bharatiya Janata (BJP) je dobila 303 sedeže v spodnjem domu parlamenta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.