Na Ravnah na Koroškem živahno na stanovanjskem področju

Ravne na Koroškem, 20. decembra - V Občini Ravne na Koroškem se obeta živahno dogajanje na stanovanjskem področju. Občina ureja prostorske pogoje in načrtuje več postopkov in projektov za gradnjo blokov, hkrati bo tudi sama kupila 11 stanovanj. Za to bo namenila 608.000 evrov lani pridobljenih davčnih sredstev iz loterijskega dobitka občana, je danes povedal župan Tomaž Rožen.