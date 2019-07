Občina Ravne na Koroškem z večletnim programom obnove občinskih cest

Ravne na Koroškem, 5. julija - Svetniki občine Ravne na Koroškem so na zadnji seji potrdili na 2,7 milijona evrov ocenjen štiriletni program obnove občinskih cest in javnih poti. Prav tako so aktivno pristopili k reševanju stanovanjske problematike, za kar za zdaj namenjajo večji del lani pridobljenega loterijskega priliva.