DZ imenoval Angeliko Mlinar za novo ministrico za kohezijo

Ljubljana, 19. decembra - DZ je danes s 44 glasovi za in 43 proti imenoval Angeliko Mlinar za novo ministrico brez resorja, pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo. Za so glasovali poslanci koalicije z izjemo enega poslanca DeSUS, podprla sta jo tudi poslanca narodnosti, v SDS, Levici, NSi in SNS pa so glasovali proti.