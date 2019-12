Opozicija enotno napoveduje nasprotovanje imenovanju Mlinarjeve

Ljubljana, 18. decembra - V opozicijskih SDS, NSi, Levici in SNS dan pred glasovanjem DZ o Angeliki Mlinar za kohezijsko ministrico vztrajajo pri napovedi, da bodo glasovali proti njenemu imenovanju. V Levici in NSi so danes napovedali prisotnost vseh poslancev. Opozicijske stranke imajo v DZ večino, kar Mlinarjevi - vsaj za zdaj - ne obeta imenovanja na funkcijo.