Kranj prihodnje leto z rekordnim proračunom

Kranj, 19. decembra - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji potrdili proračuna Mestne občine Kranj za leti 2020 in 2021. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal župan Matjaž Rakovec, bo proračun za prihodnje leto rekorden, saj predvideva več kot 87 milijonov evrov izdatkov, od tega za nekaj več kot 41 milijonov investicijskih odhodkov in transferjev.