V Kranju po vrsti nesreč izpostavili dobro sodelovanje intervencijskih služb

Kranj, 19. decembra - Mestna občina Kranj, civilna zaščita, gasilci in reševalci so na današnji novinarski konferenci v Kranju izpostavili učinkovito in uspešno sodelovanje intervencijskih služb pri nedavnih posredovanjih zaradi uhajanja plina in zaradi požara v Lazah. Opozorili so tudi, da mora biti to velika šola za vse izvajalce, ki imajo opravka z nevarnimi snovmi.