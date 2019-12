Elektro Primorska še brez odločitve o prodaji hčerinske družbe E3

Nova Gorica, 19. decembra - Nadzorni svet Elektra Primorske kljub napovedim v sredo ni odločil o prodaji hčerinske družbe E3. Zaradi obilice dela pred koncem leta namreč še vedno analizirajo ponudbe. Postopek prodaje nameravajo zaključiti do konca januarja. Do 29. novembra so sicer prejeli tri zavezujoče ponudbe, oddali so jih Petrol, Gen-I in Holding slovenskih elektrarn.