Elektro Primorska za nakup E3 prejela tri ponudbe

Nova Gorica, 11. decembra - V družbi Elektro Primorska so v postavljenem roku prejeli tri zavezujoče ponudbe za nakup hčerinske družbe E3. Oddali so jih Gen-I, Petrol in Holding slovenskih elektrarn (HSE). Do seje nadzornega sveta Elektra Primorske, ki bo 18. decembra, prispelih ponudb ne komentirajo, je povedala tiskovna predstavnica podjetja Tjaša Frelih.