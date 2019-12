Ptujska bolnišnica po desetih mesecih pozitivno

Ptuj, 19. decembra - Ptujska bolnišnica je tudi po desetih mesecih letošnjega leta poslovala pozitivno. Kot so sporočili iz omenjenega zavoda, so v tem času ustvarili slabih 24,5 milijona evrov prihodkov in malenkost manj odhodkov, tako da beležijo 34.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki. Poslovno leto so označili kot turbulentno, cilje pa vseeno za uresničene.