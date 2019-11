Šabeder Ptujčanom zagotovil skorajšnji začetek gradnje urgence

Ptuj, 19. novembra - Minister za zdravje Aleš Šabeder je danes obiskal ptujsko bolnišnico, kjer že nekaj časa pričakujejo začetek gradnje urgentnega centra. Kot je zagotovil ob današnjem obisku, bo do gradnje zagotovo kmalu prišlo, projekt pa bi lahko zaključili do leta 2021. Nekaj več kot štiri milijone evrov državnega denarja so na ministrstvu že zagotovili.