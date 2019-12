Indijsko vrhovno sodišče bo obravnavalo sporni zakon o državljanstvu

New Delhi, 18. decembra - Indijsko vrhovno sodišče je danes sporočilo, da bo v januarju obravnavalo peticije, ki spodbijajo zakon o državljanstvu, ki je sprožil val protestov po državi. Medtem so oblasti za ponekod v New Delhiju prepovedale proteste, potem ko je bilo na preteklih ranjenih 12 policistov, poročajo tuje tiskovne agencije.