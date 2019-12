V Indiji se nadaljujejo protesti proti zakonu o državljanstvu

New Delhi, 16. decembra - V Indiji se nadaljujejo protesti zaradi spornega zakona, ki predvideva poenostavljen postopek za pridobitev državljanstva za nemuslimanske priseljence iz sosednjih držav. V New Delhiju so ponoči izbruhnili spopadi med protestniki in varnostnimi silami, v več dnevih nemirov na severovzhodu države pa je bilo ubitih šest ljudi.