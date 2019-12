Število čebelarjev v EU v porastu

Bruselj, 21. decembra - Število čebelarjev in čebeljih panjev v EU je v zadnjih letih naraslo, zaradi česar se je proizvodnja medu v EU med letoma 2014 in 2018 povečala za 16 odstotkov, kaže ta teden objavljeno poročilo Evropske komisije o izvajanju evropskih čebelarskih programov. Samo lani so evropski čebelarji proizvedli 280.000 ton medu.