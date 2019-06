EU v prihodnjih treh letih povečuje podporo čebelarstvu

Bruselj, 17. junija - Evropska komisija bo v prihodnjih treh letih za čebelarstvo zagotovila 120 milijonov evrov, kar je v primerjavi s podporo v tekočem triletnem obdobju, od leta 2017 do leta 2019, 12 milijonov evrov več. Komisija na ta način podpira bistveno vlogo čebelarstva v kmetijstvu in okolju, so sporočili iz Bruslja.