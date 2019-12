DZ sprejel novelo zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Ljubljana, 18. decembra - Državni zbor je z 51 glasovi za in enim proti sprejel novelo zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Ta dviguje najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila ter starševski dodatek na 402 evra. Uveljavitev je predvidena z letom 2021.