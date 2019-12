O novih dopolnilih k noveli zakona o starševskem varstvu bo DZ odločil v sredo

Ljubljana, 17. decembra - DZ se je opredelil do predloga novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Potem ko je matični odbor v vladni predlog vnesel nekatere predloge Levice, NSi in SDS, bi koalicija z dopolnili znova posegla v te člene in predlaga vmesne rešitve, s čimer v omenjenih opozicijskih strankah niso zadovoljni. Odločilo bo glasovanje v sredo.