Pred poslanci poskus ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Ljubljana, 19. decembra - DZ bo danes obravnaval predlog za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Na novelo, ki jo je vložila Levica, koalicija pa na odboru bistveno spremenila, letijo pomisleki o finančni vzdržnosti, med drugim na to opozarjata ZZZS in finančno ministrstvo. Previden je tudi minister Aleš Šabeder. Podpora dopolnilom in zakonu je tako negotova.