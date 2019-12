V zavarovalnem združenju zaskrbljeno in kritično do načina ukinjanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Ljubljana, 13. decembra - V Slovenskem zavarovalnem združenju z veliko zaskrbljenostjo spremljajo način sprejemanja dolgoročno škodljivih zakonskih sprememb zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Po njihovi oceni predlog za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne bo prinesel večje dostopnosti do zdravstvenih storitev in solidarnosti.