Ob prelomu leta: Odločba ustavnega sodišča glede zasebnih šol ostaja neuresničena

piše Aleš Kocjan

Ljubljana, 30. decembra - Na področju izobraževanja in znanosti so leto, ki se izteka, zaznamovali predvsem poskusi drugačne ureditve financiranja zasebnih osnovnih šol, ki pa niso uspeli. Ministrstvo je začelo tudi s pripravo nove bele knjige na področju vzgoje in izobraževanja ter sprememb nekaterih zakonov. Šolski inšpektorat je dobil novega vodjo.