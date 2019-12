Mariborska Fotogalerija Stolp prva slovenska galerija za fotografijo

Maribor, 18. decembra - Letos mineva 40 let, odkar je takratna mariborska mestna uprava dodelila židovski stolp Fotoklubu Maribor, da v njem uredi prvo slovensko galerijo za sodobno fotografijo. Po besedah predsednika kluba Branimirja Ritonje so jo uredili z udarniškim delom in na takšni podlagi temelji njeno delo še danes. Kljub temu so postavili že več kot 400 razstav.