V AS galeriji dela na pariškem salonu sodelujočih slovenskih umetnikov

Ljubljana, 28. marca - V AS galeriji bodo drevi odprli razstavo slovenskih umetnikov, ki so lani sodelovali na mednarodnem salonu francoskega nacionalnega združenja lepih umetnosti (SNBA) v Parizu. To so Igor Orešič, Metka Kavčič, Ludvik Pandur, Zdravko Luketič, Kaja Urh, Vinko Prislan, Maruša Štibelj, Marjan Mirt, Klementina Golija, Klavdij Tutta in Ivan Prešeren Žan.