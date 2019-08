Prvo leto vlade: Razgaljene težave primarnega zdravstva, na področju sociale dvig družinskih prejemkov

pripravili Sanja Gornjec in Polona Šega

Ljubljana, 26. avgusta - Po napovedih o ureditvi razmer so bile oči javnosti v prvem letu Šarčeve vlade uprte v zdravstvo. Po menjavi ministra je področje zaznamovalo predvsem iskanje rešitev za težave primarnega zdravstva. Z ugodno gospodarsko rastjo so bili sproščeni varčevalni ukrepi pri družinski in socialni politiki.