HSE kljub slabši hidrologiji letos v okviru načrtov

Ljubljana, 17. decembra - Holding Slovenske elektrarne (HSE), ki med drugim v skupini združuje Soške in Dravske hidroelektrarne, pa tudi Termoelektrarno Šoštanj, bo letošnje leto sklenil v okviru načrtov. Hidrološke razmere so bile podobne lanskoletnim in če je v prvi polovici leta 2019 še kazalo, da bo vode dovolj, se je trend poleti obrnil, so za STA pojasnili v HSE.