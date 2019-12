Načrtovana koncentracija družb HSE, ECE in E3 skladna s pravili konkurence

Ljubljana, 10. decembra - Agencija za varstvo konkurence je izdala pozitivno odločbo glede priglasitve koncentracije HSE, Elektro Gorenjska, Elektro Primorska in Elektro Celje pri nameravanem prevzemu skupne kontrole v družbah ECE in E3. Gre za pomemben korak pri izvajanju vertikalne integracije in odpira možnosti za povezovanje, so danes sporočili iz HSE.