Na Dunaju odprli sobo, posvečeno lipicancu in Kobilarni Lipica

Dunaj, 14. decembra - V slovenskem znanstvenem in kulturnem središču Korotan na Dunaju so v petek ob prisotnosti ministra za Slovence po svetu Petra Jožefa Česnika odprli sobo, posvečeno lipicancu in Kobilarni Lipica, ki bo prve goste sprejela že danes. "Lipica je svetovni pojem. Lipicanec pa ni samo konj, ampak simbol konjereje," je ob tej priložnosti dejal Česnik.