Kobilarna Lipica danes gosti državno prvenstvo v vožnji vpreg

Lipica, 31. avgusta - V Kobilarni Lipica bo danes potekalo državno prvenstvo v vožnji vpreg. Dogajanje se začenja ob 9. uri z dresurno in spretnostno vožnjo, v nedeljo pa bo o lovoriki državnega prvaka odločila najbolj zahtevna in najbolj atraktivna preizkušnja - maratonska vožnja, so sporočili iz Kobilarne Lipica.