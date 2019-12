V Alžiru protesti proti izvolitvi Tebbouneja za nove predsednika države

Alžir, 13. decembra - Na ulice alžirske prestolnice Alžir se je danes podalo več tisoč ljudi, ki protestirajo proti izvolitvi nekdanjega premierja Abdelmadjida Tebbouneja za novega predsednika države. Protestniki so se zbrali na osrednjem trgu Grand Post, kjer so letos že potekali protivladni protesti, in vzklikali, da so volitve prevara.