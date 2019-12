V Alžiriji volitve zaznamujejo incidenti in protesti

Alžir, 12. decembra - Predsedniške volitve v Alžiriji danes zaznamujejo protesti in vdori na volišča. Na goratem predelu severne regije Kabylie so neznanci ob odprtju volišča razdejali volilne skrinjice in delno uničili seznam volivcev, v prestolnici pa je policija razgnala skupino protestnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.