Novomeški svetniki potrdili predlog načrta za gradnjo šmihelske obvoznice

Novo mesto, 13. decembra - Novomeški svetniki so na četrtkovi seji opravili drugo obravnavo in dokončno potrdili usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za šmihelsko obvoznico. Med drugim so tudi soglašali, da bo občina svojemu Zavodu Novo mesto pomagala pri pokrivanju poslovne izgube, nastale lani. Ta sicer znaša nekaj več kot 190.000 evrov.