V Novem mestu o šmihelski obvoznici.

Novo mesto, 15. julija - V Novem mestu, kjer poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo obvoznice v primestnem Šmihelu, so danes pripravili javno obravnavo na to temo. Približno 20 udeležencev je v glavnem spraševalo glede poteka, gradbenih rešitev, nadomestnih gradenj, protihrupne zaščite, navezav in podobno.