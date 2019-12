Mariborčana bosta kolesarila za Rdeče noske

Maribor, 14. decembra - Znana mariborska športna navdušenca in humanitarca Beba Ščap in Aleš Potrč, ki imata že kar nekaj izkušenj s statičnim kolesarjenjem, bosta v letošnjem predprazničnem decembru 24 ur kolesarila v dobrodelne namene. Z akcijo, ki bo potekala danes in v nedeljo, bosta ponovno zbirala sredstva za Rdeče noske.